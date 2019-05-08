Помпео объяснил отмену визита в Берлин

Глава Госдепа США Майк Помпео рассказал, почему неожиданно отменил официальный визит в Берлин и отправился в Багдад.

По словам госсекретаря, он отправился в Ирак из-за «эскалации действий Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse и RT Arabic.

Помпео в Багдаде встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди. Как заявил источник, Помпео прибыл для обсуждения отмены антииранских санкций на поставки энергоносителей Ираку.

Помпео заявил, что Германия «с пониманием» отнеслась к отмене его визита. Глава Госдепа обсудил этот вопрос с немецким коллегой Хайко Маасом. По словам Помпео, Маас «знает», что Вашингтон и Берлин «являются партнерами в противостоянии вызовам, которые бросает Иран Германии и Европе».

Напомним, Пентагон заявил об «очевидных свидетельствах» подготовки Ираном атаки на силы США.