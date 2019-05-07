Глава Госдепа внезапно отменил встречу с Меркель

Госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отменил запланированный на вторник, 7 мая, официальный визит в Берлин.

Как сообщил представитель посольства США в Германии, причиной отмены визита послужили непредвиденные срочные обстоятельства. Ожидается, что в скором времени будет назначена новая дата поездки, передает Deutsche Welle.

В Берлине Помпео собирался провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел страны Хайко Маасом. Темой переговоров должны были стать, в частности, отношения между Германией и США, а также такие острые вопросы международной политики, как ситуация на Украине, в Венесуэле, Сирии и позиция по отношению к России и Китаю.

Между тем стало известно, что Помпео проведет 14 мая переговоры в Сочи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом Лавров и Помпео договорились в ходе министерской сессии Арктического совета, проходящей в Финляндии 6-7 мая.