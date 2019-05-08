В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию свидетельствует о том, что дружба между двумя странами «разбита вдребезги».

Бресслер пишет, что помимо «невежливости» в мире дипломатии есть и «бесстыдство», и в качестве примера приводит поступок Помпео, который ранее отменил визит в Германию.

«Так или иначе, через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги», – уточняет журналист в статье газеты Suddeutsche Zeitung, передает РИА «Новости».

Он также отмечает, что до сих не ясно, что же могло оказаться для американского госсекретаря более важным, чем короткий визит в Берлин.

Бресслер считает, что внешняя политика США при Трампе следует принципу, что собственные интересы необходимо проводить не с помощью «умной» дипломатии, а «посредством грубой властной политики», даже при спорах с союзниками. «Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы», – уверен он.

Немецкий журналист также надеется, что в будущем, после ухода Трампа, США снова станут для Германии настоящим партнером и соратником. «Но никогда больше они не станут тем государством-гарантом, на которое так долго полагались немцы», – заключает Бресслер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отменил визит в Германию за несколько часов до начала встречи с канцлером страны Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, вместо этого он посетил Багдад. В Германии на такой поступок обиделись, сам Помпео объяснил, что отправился в Багдад из-за «эскалации действий Ирана».