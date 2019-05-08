США заподозрили Иран в переброске в Персидский залив баллистических ракет

По мнению Вашингтона, Иран перебрасывает морем баллистические ракеты в регион Персидского залива, сообщили источники.

Речь идет о ракетах малой дальности, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

В США пока не знают, «может ли Иран осуществить запуск ракет с борта этих кораблей», или же ракеты «транспортируют с целью применения иранскими силами на суше», передает ТАСС.

По данным источников CNN, Пентагон рассматривает возможность переброски дополнительных сил в данный регион, в том числе средств ПВО (например, комплексов Patriot).

В Вашингтоне считают, что Тегеран может угрожать силам США или их союзников в Саудовской Аравии, Катаре или на Бахрейне. Также не исключается возможность иранского удара по военным США в Ираке или Сирии.

Напомним, Пентагон заявил об «очевидных свидетельствах» подготовки Ираном атаки на силы США. Перед этим помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики.