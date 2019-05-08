Иран приостановил часть обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств.

«От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые все еще являются членами (соглашения). В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения», – заявил президент в ходе выступления, которое транслируется по телеканалу PressTV.

Письма были направлены представителям России, Великобритании, Китая, Франции и Германии.

Так, по словам Роухани, Иран на 60 дней приостановит продажу обогащенного урана и тяжелой воды. «Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды. Право на это дают нам статьи 26 и 36 соглашения», – заявил Роухани, передает ТАСС.

Также Роухани добавил, что «Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить свои обещания, данные Ирану в экономической сфере».

В то же время иранский президент заявил, что «сегодня еще не конец для ядерной сделки». Роухани уточнил, что «у европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном», передает РИА «Новости».

Агентство Reuters со ссылкой на местное агентство IRIB ранее сообщило, что письма были направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Кроме того, агентство ISNA сообщило, что Роухани в среду может объявить о контрмерах Тегерана в связи с прошлогодним выходом США из ядерной сделки.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не планирует отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но прекратит выполнять ряд его пунктов.

В 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана, отмененные после подписания в 2016 году. Теперь Соединенные Штаты впервые в мировой практике угрожают применением санкций в отношении государств, которые проводят политику в соответствии с решением СБ ООН.