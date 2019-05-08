Иран приостановил часть обязательств по ядерной сделке

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8 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Операцию ВСУ в Донбассе возглавил любитель интернет-флирта

Генерал-лейтенант Александр Сырский имеет весьма противоречивую репутациюФото: «UA:Перший»/YouTube
Уходящий президент Украины Петр Порошенко сменил командующего объединенной военной группировкой в Донбассе. Войска возглавил генерал-лейтенант Александр Сырский, особо знаменитый тем, что именно он был разбит под Дебальцево. В биографии генерала есть ряд пикантных подробностей, но куда большее значение имеет политический контекст его назначения.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Дональд Трамп заходит с украинского фланга

Глеб Простаков, журналист
События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в своей колонии американцами. И ветер украинских перемен если и подует, то оттуда же, из США. Подробности...

Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
Обсуждение: 107 комментариев
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    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Иран приостановил часть обязательств по ядерной сделке

               8 мая 2019, 08:44
            Фото: Sergei Chirikov/Reuters
            Текст: Алина Назарова

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            Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств.

            «От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые все еще являются членами (соглашения). В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения», – заявил президент в ходе выступления, которое транслируется по телеканалу PressTV.

            Письма были направлены представителям России, Великобритании, Китая, Франции и Германии.

            Так, по словам Роухани, Иран на 60 дней приостановит продажу обогащенного урана и тяжелой воды. «Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды. Право на это дают нам статьи 26 и 36 соглашения», – заявил Роухани, передает ТАСС.

            Также Роухани добавил, что «Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить свои обещания, данные Ирану в экономической сфере».

            В то же время иранский президент заявил, что «сегодня еще не конец для ядерной сделки». Роухани уточнил, что «у европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном», передает РИА «Новости».

            Агентство Reuters со ссылкой на местное агентство IRIB ранее сообщило, что письма были направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Кроме того, агентство ISNA сообщило, что Роухани в среду может объявить о контрмерах Тегерана в связи с прошлогодним выходом США из ядерной сделки.

            Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не планирует отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но прекратит выполнять ряд его пунктов.

            В 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана, отмененные после подписания в 2016 году. Теперь Соединенные Штаты впервые в мировой практике угрожают применением санкций в отношении государств, которые проводят политику в соответствии с решением СБ ООН.


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