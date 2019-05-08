Иран решил отказаться от некоторых обязательств по ядерной сделке

Тегеран не планирует отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но прекратит выполнять ряд его пунктов, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он заявил, что Тегеран «перестанет выполнять» ряд положений СВПД, которые «взял на себя в добровольном порядке», передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Джазира».

Глава внешнеполитического ведомства Ирана высказал сожаление в связи с тем, что ЕС и мировому сообществу не удалось оказать сопротивление «давлению США» по СВПД.

В 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана, отмененные после подписания в 2016 году. Теперь Соединенные Штаты впервые в мировой практике угрожают применением санкций в отношении государств, которые проводят политику в соответствии с решением СБ ООН.