МИД: США впервые в истории угрожают санкциями за выполнение решений СБ ООН

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5 мая, воскресенье | Последнее обновление — 19:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Прояснилась судьба пассажиров загоревшегося в Шереметьево SSJ-100
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС
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Тюмень спасли от боевиков
Иван-дурак русского поля экспериментов
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...
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Последний позорный список для России
Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
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Уважаемый чешский суд публично обгадился
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
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Чем удивляет Ким Чен Ын
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Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
Японский император впервые отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсиюПодробности...
Умерла Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустымПодробности...
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