МИД: США впервые в истории угрожают санкциями за выполнение решений СБ ООН

Соединенные Штаты впервые в мировой практике угрожают применением санкций в отношении государств, которые проводят политику в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении МИД России.

Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), участниками которой изначально являлись США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция, однако в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения.

«Впервые в мировой практике американцы дошли до открытых угроз применить санкции против тех, кто выполняет решения СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, касающиеся СВПД», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Вашингтон не просто вышел из сделки, а начал «преднамеренно создавать препятствия для дальнейшего осуществления СВПД теми, кто остается ему привержен».

Такая ситуация, по оценке Москвы, является парадоксальной. Иран продолжает соблюдать все свои обязательства как в рамках ядерной сделки, так и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, напомнили в МИД России.

«А кто же нарушитель? Им оказались США, причем пошли на это преднамеренно и продолжают в этом упорствовать», – добавили в Министерстве.

Ранее на этой неделе Госдеп США потребовал от Ирана отчитаться перед МАГАТЭ о «прошлой военной атомной программе».

В конце апреля администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что не будет продлять введенные в прошлом году исключения из-под нефтяных санкций в отношении Ирана, которые были даны восьми странам и регионам до 2 мая 2019 года. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

В 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана, отмененные после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.