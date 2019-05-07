Нового командующего ВСУ в Донбассе обвинили в образовании «дебальцевского котла»

Бывший участник «АТО» Евгений Шевченко рассказал о причастности нового главнокомандующего Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Сырского к образованию в 2015 году «дебальцевского котла».

Как написал Шевченко на своей странице в Facebook, в феврале 2015 года Сырский был начальником штаба «АТО» и осуществлял непосредственное командование войсками в секторе «С». По мнению Шевченко, именно его командование стало одной из причин образования «дебальцевского котла».

«Утром 9 февраля враг без боя и без единого выстрела захватил стратегически важное село Логвиново, таким образом перекрыв трассу Бахмут – Дебальцево и образовав «дебальцевский котел». Это стало возможным потому, что за несколько часов до атаки по приказу командования сектора с занимаемых в селе позиций вывели абсолютно все украинские подразделения, которые держали там оборону», – написал Шевченко.

По его словам, в тот же день состоялась первая попытка отбить село, но штурм прошел без подготовки. «Без разведки, без поддержки артиллерии, без осознания нужных для успешной атаки сил и средств мы проиграли этот бой еще до его начала, потеряв два танка. Малочисленные штурмовые подразделения были вынуждены отступить», – отметил Шевченко.

Он перечислил еще несколько ошибок командования, которые поспособствовали ухудшению ситуации под Дебальцево. В частности, по его словам, спастись многим военным удалось благодаря решительным действиям отдельных офицеров.

«Офицерам в Дебальцево хватило мужества и мудрости взвесить все обстоятельства, и они смогли избежать повторения масштабов Илловайской трагедии – в одностороннем порядке, без согласования со штабом, ими было принято решение о выходе из окружения и ночью 18 февраля группировка наших войск удачно вышла из котла с относительно небольшими потерями», – написал Шевченко.

Он напомнил, что уже четвертый год подряд военная прокуратура расследует все обстоятельства трагических событий в Дебальцево, однако эти дела до сих пор не переданы в суд.

Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко назначил новым главнокомандующим Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Сырский известен участием в боях за Дебальцево, где украинская армия потерпела поражение. Он участвовал в боях за Углегорск, село Редкодуб, в неудачной попытке отбить Логвиново, лично руководил отступлением украинцев из Дебальцево.