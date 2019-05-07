Политолог: Беглов оставляет критиков и оппозицию без работы

«Единая карта петербуржца» – это нужный для города проект, реализованный Бегловым. Я поздравляю петербуржцев, потому что это очень удобная штука, которая облегчит им жизнь», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя официальный запуск в городе на Неве единой карты петербуржца.

«Для крупных городов – это крайне актуальная тема, дающая возможность получать максимум услуг и рассчитываться одной и той же картой. Это в хорошем смысле лежащая на поверхности идея, но реализовать ее не просто», – пояснила политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Как накануне сообщила газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге официально стартовал проект «Единая карта петербуржца», запуск которого в феврале анонсировал врио губернатора Александр Беглов.

«И надо обратить внимание, что это было реализовано именно сейчас. Беглов взялся и сделал это, показав, что у него слова с делом не расходятся. Это говорит о том, что он в общем понимает проблемы и желания граждан, стараясь реализовывать проекты достаточно быстро», – отметила политолог.

«Когда человек заявляет о масштабном проекте и через несколько месяцев его реализовывает – тут критики и оппозиция остаются без работы. Одно дело – критиковать обещания и сомневаться в их выполнении, а другое дело – спорить с реальностью», – резюмировала Федорова.

«Петербуржцы давно уже ждут социальную карту. Для нас это очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а все это было на единой социальной карте», – говорил Беглов.

«Единая карта петербуржца» – это многофункциональная именная электронная карта, созданная специально для горожан. Карта предоставляет доступ к различным государственным и коммерческим услугам и сервисам. На нее можно записать любой городской проездной билет, включая льготный именной и единый электронный билеты.

На старте проекта карта включает в себя четыре ключевых приложения: платежное, транспортное, идентификационное, а также электронную подпись. С помощью единой карты петербуржца можно будет расплачиваться в магазинах, ездить на городском общественном транспорте и пригородных электропоездах, посещать музеи и театры, одновременно пользуясь скидками и программами лояльности компаний – партнеров проекта. Карта выпускается на базе национальной платежной системы «Мир», сообщил портал «Невские новости».