Началось оформление «Единой карты петербуржца»

В Санкт-Петербурге начался прием заявлений от граждан на оформление именной «Единой карты петербуржца», которая создана на базе национальной платежной системы «Мир» и будет выпускаться Сбербанком, ВТБ и банком «Санкт-Петербург»; в феврале ее выпуск анонсировал врио главы города Александр Беглов.

Во всех петербургских офисах этих банков можно подать заявление на выпуск карты. Для оформления необходимо представить паспорт или военный билет, СНИЛС и полис ОМС. Обслуживание, выпуск и перевыпуск карты – бесплатные. Заказать карту сможет любой гражданин России старше 14 лет, сообщает Regnum.

На оборотной стороне карты размещается фотография владельца, его ФИО, дата рождения, номер полиса ОМС. Срок выпуска и выдачи карты составит не более 14 календарных дней с даты приема банком-эмитентом заявления от гражданина.

Как напоминают в Сбербанке, помимо инструмента безналичных платежей, «Единая карта петербуржца» может хранить в себе защищенную электронную подпись владельца и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге, в том числе льготные билеты и единый проездной «Подорожник».

Кроме того, на ней по желанию гражданина может быть записана персональная информация, с помощью которой государственные и коммерческие системы смогут идентифицировать личность владельца и оказать ему персонализированные услуги.

«У «Единой карты петербуржца» большой потенциал. В перспективе ее возможности будут расширяться: она заменит пропуск в учебные заведения и даст возможность подтверждать медицинские рецепты электронной подписью», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

Зампред правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок уверен, что «со временем функционал карты будет расширяться, и через несколько лет одна пластиковая карта заменит большую часть документов горожан».

«Единая карта петербуржца» имеет доступ ко всем программам лояльности платежной системы «Мир». Партнерами проекта уже стали торгово-сервисные предприятия и учреждения культуры и досуга, предлагающие держателям карты скидки.

«На старте проекта карта включает в себя четыре ключевых приложения: платежное, транспортное, идентификационное, а также электронную подпись», – передает ТАСС сообщение правительства Санкт-Петербурга.

20 февраля о том, что в Санкт-Петербурге планируется ввести социальную карту жителя города, сообщал врио главы города Александр Беглов.

«Петербуржцы давно уже ждут социальную карту. Для нас это очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а все это было на единой социальной карте», – говорил Беглов.