Британский корабль-разведчик прибыл в Одессу

Разведывательный корабль Великобритании HMS Echo H87 прибыл в одесский порт.

По информации издания «Думская», судно пришвартовалось у 18-го причала морвокзала около 10.00 по местному времени.

Отмечается, что HMS Echo вошел в Черное море еще 20 апреля. Корабль НАТО простоит у пирса три дня, после чего отправится в Черное море на совместные учения.

В конце апреля в акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo. Также в Черное море 14 апреля вошел эсминец ВМС США «Росс». К нему были приставлены корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс» Черноморского флота ВМФ России.

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