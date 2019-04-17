Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Взгляд
17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный ударФото: Global Look Press
В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Команда Порошенко приготовилась к бегству

Знаменосцем бегущих называют генпрокурора Юрия ЛуценкоФото: president.gov.ua
Соратники Порошенко начинают покидать своего лидера. Фраза, брошенная бывшим губернатором Донбасса: «Когда корабль тонет, крысы бегут… Все переобуваются на ходу», – похожа на правду, отмечают местные эксперты. Несколько высокопоставленных сотрудников администрации Порошенко уже покинули свои места. Кого называют следующими в очереди перебежчиков и на какой день назначен самый массовый побег? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...

Украина повисла в исторической невесомости

Глеб Простаков, журналист
Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Лукашенко отказывается принять новую реальность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов: эмоции Лукашенко против ледяного прагматизма Путина. Подробности...
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            Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

            Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три недели   17 апреля 2019, 18:25
            Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
            Текст: Оксана Борисова,
            Юрий Зайнашев

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            Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно?

            Российское командование предупредило, что ведет непрерывное слежение за вошедшим накануне в Черное море эсминцем Военно-морских сил США.

            «Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия «Росс» Военно-морских сил США», – заявили в Минобороны, передает ТАСС. Корабль ВМС США был также «взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота». Непосредственно за действиями американского военного корабля следят патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс», добавили в военном ведомстве.

            «С учетом того, что происходит на Украине и в Грузии, натовские корабли уже нельзя считать мирными, – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба, бывший командующий ЧФ адмирал Игорь Касатонов. – Поэтому установлено жесткое контрольное сопровождение – как радиотехническим порядком, так и радиосопровождение, а также визуально».

            «Ходят натовцы в Черное море по правилам – 21 день, не больше, и пока ничего не нарушили, – добавляет в интервью газете ВЗГЛЯД другой бывший главком Черноморского флота, адмирал Владимир Комоедов. – А в плане наблюдения за ними, то у нас есть космические станции – спутники, есть корабельные станции, которые могут использовать любые возможности наблюдения – навигационные, боевые и так далее. Есть, наконец, и визуальное наблюдение. Плюс самолеты с вертолетами. В Черном море проблемы нет, чем наблюдать».

            Как отмечает «РГ», эсминец «Росс» на постоянной основе размещается на военно-морской базе в испанском порту Рота. Вместе с наземными объектами ПРО США в Польше и Румынии он является участником программы построения американской системы ПРО в Европе. Два года назад экипаж «Росса» участвовал в массированном ударе крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Шайрат.

            Что касается его новых российских «сопровождающих», то оба эти судна – новые, они спущены на воду лишь два года назад, как рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков. Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» «имеет развитое гидроакустическое и радиоэлектронное вооружение, в частности, гидроакустическую станцию «Ариадна», которая позволяет обнаруживать подводные лодки на значительных удалениях, современные средства активного и пассивного радиоэлектронного подавления, в том числе и новейшие – как ПК-10». Гидроакустический комплекс также позволяет вести разведку режимов работы машинно-котельной энергетической установки противника, снимать шумовые портреты.

            Сивков рассказал о бортовой навигационной РЛС и комплексе «Позитив-МК». «Соответствующий комплекс радиотехнической разведки позволяет обнаруживать режим работы радиоэлектронных средств американского корабля», а также средства электронной разведки, пояснил эксперт. «Именно они позволяют вести наблюдение за состоянием американского корабля, функционированием его различных электронных систем, фотографировать его, чтобы можно было потом сопоставить изменения в вооружении за прошедшее время», – рассказал Сивков.

            Специалист добавил, что корвет «несет на борту вертолет Ка-27 и 24 беспилотных летательных аппарата. Для съемки шумового портрета могут использовать вертолеты и радиогидроакустические буи, которые транслируют засекаемые ими сигналы». «Скорее всего, они будут использовать пассивный режим гидроакустической станции, опускаемой с вертолета. Ее опускают под воду и фиксируют спектр шумов на вражеском корабле», – предположил эксперт.

            Что касается корабля «Иван Хурс», то там «все то же самое, только в более крупном масштабе», предположил Сивков. «Это корабль разведки, на нем находится специальное оборудование, но конкретное его техническое оснащение является закрытой информацией», – пояснил он.

            «Корвет вроде этого «Василия Быкова» с противокорабельными ракетами традиционно сопровождает американский корабль в Черном море. Идея такая: его надо топить до момента, когда он сможет запустить свои ракеты. Он и до Москвы может достать при желании, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. – Для этого за ним следят, идут рядом и смотрят. Также время от времени ведется воздушное наблюдение».

            «Ведь когда такой российский корабль рядом, он первый видит, что происходит на борту у американцев, нет ли действий по подготовке к ракетным пускам. Ведь у него подлетное время совсем другое, чем у берегового комплекса», – добавил эксперт.

            Напомним, что в декабре 2014 года появились также сообщения о дислокации в Крыму новой РЛС «Подсолнух». Об этом со ссылкой на источники писала газета ВЗГЛЯД.

            «В Крыму будет развернута морская РЛС «Подсолнух», которая будет «смотреть» в сторону Босфора», – сообщал тогда источник в Минобороны. «Подсолнух» предназначен для обнаружения надводных и воздушных целей на расстоянии до 450 км. Хотя с тех пор официально эта информация не была подтверждена, председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев не исключает, что «Подсолнухи» действительно стоят в Крыму.

            «Все Черное море наши РЛС перекрывают. Также они перекрывают существенную часть Средиземного моря и далее. Поэтому система «Подсолнух» фиксирует всю надводную и воздушную обстановку», – предположил Ненашев в интервью газете ВЗГЛЯД.

            «Если говорить о данном американском эсминце, то он сейчас находится под прицелом двух-трех ракетных комплексов и других систем береговой обороны РФ. В случае кризисной ситуации в считанные секунды эта цель будет ликвидирована. Для нас это хорошая возможность не расслабляться, а отрабатывать учебно-боевые задачи», – заявил эксперт.


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