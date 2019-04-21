Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo, сообщают интернет-ресурсы, отслеживающие передвижение кораблей.

Как сообщает Bosphorus Observer, корабль прошел через пролив Босфор. Marine Traffic пишет, что Echo направляется на север, передает РИА «Новости».

Напомним, в акваторию Черного моря 14 апреля вошел эсминец ВМС США «Росс». К нему были приставлены корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс» Черноморского флота ВМФ России.

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