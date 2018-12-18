Британский разведывательный корабль вошел в акваторию Черного моря

Корабль «Эко» (HMS Echo) британского королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря.

Стамбульские информационные порталы опубликовали фотографии прохождения «Эко» через Босфор, передает «Интерфакс».

В настоящее время британский корабль-разведчик идет по Черному морю в северном направлении.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон анонсировал отправку «Эко» в Черное море для «обеспечения свободы мореплавания в регионе».

«Эко» оснащен многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора военных данных.

На прошлой неделе британские королевские ВВС провели разведку вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани.

В феврале многоцелевой разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise опасно сблизился с российским военным транспортным судном «Кызыл-60» неподалеку от Босфора.