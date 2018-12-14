Британия провела воздушную разведку вблизи Керченского пролива

Британские Королевские ВВС провели разведку вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

Разведку провел стратегический разведывательный самолет RC-135W. Он около пяти часов летал вдоль побережья Краснодарского края и Крыма, а также южнее Керченского пролива, передает «Интерфакс».

Это уже второй разведывательный полет Королевских ВВС в данном районе после украинской провокации в Керченском проливе.

Кроме того, у побережья Крыма и Кубани накануне были замечены беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Также разведку у российских границ на Черном море в четверг вел самолет НАТО E-3A Sentry AWACS.