Страховщики подтвердили полную гибель «Суперджета» в Шереметьево

Компания «АльфаСтрахование», которая вместе с «Согазом» страховала гражданскую ответственность «Аэрофлота» и самолеты его авиапарка, подтвердила полную гибель сгоревшего при аварийной посадке в Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

«Борт Sukhoi Superjet, осуществлявший рейс SU1492 Москва – Мурманск, застрахован по договору сострахования в компаниях «АльфаСтрахование» и «Согаз». Каско самолета застраховано в полном объеме. Мы подтверждаем факт полной гибели. Размер страховой суммы не раскрываем», – сообщил страховщик, передает РИА «Новости».

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, аварийно приземлился в Шереметьево после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек. По данным СК России, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Погиб 41 человек, среди погибших есть один бортпроводник. Для опознания погибших пассажиров организуют генетическую экспертизу.

Власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей.

Тела всех погибших уже извлечены из самолета, также обнаружены черные ящики.