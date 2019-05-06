На Украине испугались возможности стать похожими на Брянскую область

Если на Украине не будет насаждаться украинский язык, то страна ничем не будет отличаться от Брянской области России, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

В интервью украинскому «Четвертому каналу» Княжицкий заявил, что только если все украинцы будут говорить на мове и уважать одинаковые традиции, Украина станет единой.

«Когда я говорю «украинская Украина», я абсолютно убежден, что Украина – это государство украинцев», – приводит его слова РИА «Новости».

Княжицкий заявил, что это «политические украинцы разного происхождения», но все они «объединены единой мовой». «Если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области, куда мы все можем поехать бороться с коррупцией, а они к нам могут приехать», – добавил он.

По словам депутата Рады, российские паспорта выдаются Донбассу с целью защиты русскоязычного населения. Если украинцев не будут заставлять говорить на украинском языке, то Россия, убежден он, может выступить в защиту русскоязычных по всей Украине.

«Чтобы такого никогда не было, мы должны создать сильное государство на основе единого государственного языка», – добавил Княжицкий.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер также упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского.