Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью

Футболист Евгений Алдонин принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью.

«Дочку от первого брака с Юлией Началовой я забрал в свою новую семью. Когда узнал о случившемся, был шокирован. Это настоящая трагедия. Сейчас самое главное для меня – душевное спокойствие дочери. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», – цитирует Алдонина «Советский спорт».

Теперь Вера будет жить вместе со второй женой футболиста Ольгой и сыном Артемом.

Ранее стало известно содержание последнего аудиосообщения Началовой, которое она отправила своему пиар-директору.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца.