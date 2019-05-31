Названа основная задача информполитики России

Главной задачей информационной политики России является обеспечение доступа к объективной информации о нашей стране, в первую очередь на русском языке, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Задача сегодняшней информационной политики России – обеспечить доступ к реальной объективной информации о нашей стране без каких бы то ни было посредников. И здесь, конечно же, очень важен русский язык как канал непосредственного доступа к первоисточникам. И я хотел бы еще раз подтвердить, что это просто прямая обязанность государства российского», – заявил Косачев, подчеркнув, что главной целью здесь является сделать «более комфортной и свободной» жизнь россиян за рубежом.

Среди мер, которые могут помочь в реализации этой задачи, сенатор назвал введение должности квалифицированного русиста в каждом Российском центре науки и культуры за рубежом. По его словам, сотрудники, которые являются носителями русского языка, «еще не являются профессиональными русистами и методистами», в то время как соответствующий специалист «мог бы повышать квалификацию местных преподавателей русского языка» в школах и вузах, передает РИА «Новости».

Парламентарий также отметил, что необходимо запустить «в полном объеме и на системной основе» поддержку русских школ за рубежом, напомнив, что эта концепция уже поддержана руководством страны. Косачев добавил, что также является сторонником развития «системы организации филиалов российских вузов за рубежом».