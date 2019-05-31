Мужчина порезал ребенка ножом на детской площадке в Москве

Следователи начали проверку после того, как на детской площадке в Москве мужчина порезал руку шестилетнему мальчику, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 30 мая 2019 года мужчина, находясь на детской площадке во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, из хулиганских побуждений причинил имевшимся при нем ножом шестилетнему мальчику телесные повреждения в виде резаных ран двух пальцев руки», – рассказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время по факту нанесения мужчиной телесных повреждений ребенку проводится доследственная проверка, передает РИА «Новости».

Отмечается, что здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает. Ему оказали всю необходимую помощь.

В прошлом году вооруженный ножом и травматическим оружием полицейский, используя формальный повод, совершил нападение на двоих молодых людей. Одного из них пришлось госпитализировать. Страж порядка был уволен со службы.