Туск заявил о «стратегической важности» Таджикистана для ЕС

Таджикистан стратегически важен для Европейского союза и играет большую роль в укреплении отношений Брюсселя со странами Центральной Азии, заявил глава Европейского совета Дональд Туск по итогам прошедших в Душанбе переговоров с президентом республики Эмомали Рахмоном.

Туск напомнил о своем польском происхождении, подчеркнув, что в истории Польши и Таджикистана много схожего, так как обе страны «вели борьбу за свободу», передает ТАСС.

«Таджикистан остается важным и стратегическим партнером для ЕС. Он играет большую роль в укреплении связей ЕС с регионом», – заявил Туск, подчеркнув, что с принятием новой стратегии ЕС по Центральной Азии открываются новые пути сотрудничества.

По словам Туска, Брюссель готов оказать содействие Душанбе в поставках таджикской продукции на европейские рынки, создав все необходимые условия для этого. Он отметил, что его визит свидетельствует о приверженности ЕС укреплению сотрудничества с Центрально-Азиатским регионом, в том числе с Таджикистаном.

Глава Европейского совета также выразил готовность ЕС поддерживать Таджикистан в сферах обеспечения безопасности, прав и свобод человека.

«Главная цель каждого политика – обеспечить безопасность, а также права и свободы человека. Для достижения этой цели понадобятся силы и мужество, у вас это есть, господин президент», – заявил Туск, обращаясь к Рахмону.

Перед переговорами с Рахмоном Туск посетил граничащий с Афганистаном Дарвазский район, где ЕС профинансировал серию приграничных проектов. Он также побывал на озере Сарез в горах Памира.

Туск посетил Таджикистан 29-30 мая в рамках своего турне по трем странам Центральной Азии, которое продлится до 2 июня. Из Душанбе он отправится в Нур-Султан, где проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. После Туск прибудет с визитом в Ташкент для переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Напомним, во вторник визит в Таджикистан совершил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность Рахмону за содействие и помощь в работе российской военной базы, отметив, что это является важным фактором стабильности и безопасности в регионе, в том числе в самом Таджикистане.