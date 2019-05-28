Шойгу прибыл в Таджикистан

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, сообщила его пресс-секретарь Россияна Марковская.

Российский министр проведет переговоры с главой минобороны Таджикистана Мирзо Шерали и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

Планируется обсудить модернизацию таджикской армии, а также оснащение 201-й российской военной базы новыми образцами оружия.

201-я база – крупнейший российский военный объект за пределами России.

Напомним, российский президент Владимир Путин выразил благодарность Рахмону за содействие и помощь в работе российской военной базы.

Глава российского государства отметил, что это является важным фактором стабильности и безопасности в регионе, в том числе в самом Таджикистане.