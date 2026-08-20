Расчетный курс доллара для внебиржевого рынка упал ниже 83 рублей

Tекст: Мария Иванова

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа, передает РИА «Новости».

К 12.52 по московскому времени показатель снизился на 58 копеек по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

Незадолго до этого американская валюта демонстрировала падение до уровня 82,99 рубля. После того как летом 2024 года Московская биржа приостановила торги долларом, наиболее репрезентативным для рубля стал курс юаня.

Биржевые торги китайской валютой проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Именно в этот период возможен расчет курса доллара через соотношение американской валюты к юаню на рынке форекс и юаня к рублю на Мосбирже. Полученный кросс-курс выступает основным ориентиром для внебиржевых торгов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа расчетный курс американской валюты преодолел отметку в 83 рубля.

Спустя три дня стоимость доллара на внебиржевом рынке достигла 84,02 рубля.

Весной ориентировочная цена американских денег опускалась ниже 75 рублей.