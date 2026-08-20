Апелляция утвердила передачу государству рыбных компаний Задворного

Tекст: Алексей Дегтярёв

Апелляционная инстанция отклонила жалобы Задворного, его семьи и Андрея Борецкого, гендиректора одной из компаний, передает РИА «Новости».

Суд первой инстанции обратил в доход государства компании АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз «Заря» и ООО «Компания «Андромеда».

Решение вступило в законную силу.

Суд также признал незаконными договоры Росрыболовства с этими компаниями о выделении квот на вылов биоресурсов. Генпрокуратура доказала, что предприятия находились под контролем иностранных инвесторов, что нарушает закон о стратегических предприятиях.

Продукция продавалась в Евросоюз через немецкую компанию, а выручка переводилась другой фирме Задворного под видом погашения займов.

Представители ответчиков утверждали, что компании не находились под иностранным контролем, а наличие вида на жительство в Германии до мая 2023 года не считалось признаком иностранного инвестора.

Однако суд признал, что компании причинили ущерб экологической безопасности России. Сейчас все активы контролируются Росимуществом.

В январе Генпрокуратура направила в суд иск к мурманским рыбодобывающим компаниям Юрия Задворного.

В апреле столичный арбитраж постановил изъять в пользу государства активы хабаровского бизнесмена Андрея Айдарова за ущерб биоресурсам.

В прошлом году надзорное ведомство потребовало взыскать более 37 млрд рублей с контролирующих лиц приморского рыболовецкого колхоза «Восток-1».