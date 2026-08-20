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Апелляция утвердила передачу государству рыбных компаний Задворного
В четверг девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу подконтрольных бизнесмену Юрию Задворному мурманских рыбопромысловых компаний, утвердив взыскание 43,1 млрд рублей ущерба и передачу активов государству.
Апелляционная инстанция отклонила жалобы Задворного, его семьи и Андрея Борецкого, гендиректора одной из компаний, передает РИА «Новости».
Суд первой инстанции обратил в доход государства компании АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз «Заря» и ООО «Компания «Андромеда».
Решение вступило в законную силу.
Суд также признал незаконными договоры Росрыболовства с этими компаниями о выделении квот на вылов биоресурсов. Генпрокуратура доказала, что предприятия находились под контролем иностранных инвесторов, что нарушает закон о стратегических предприятиях.
Продукция продавалась в Евросоюз через немецкую компанию, а выручка переводилась другой фирме Задворного под видом погашения займов.
Представители ответчиков утверждали, что компании не находились под иностранным контролем, а наличие вида на жительство в Германии до мая 2023 года не считалось признаком иностранного инвестора.
Однако суд признал, что компании причинили ущерб экологической безопасности России. Сейчас все активы контролируются Росимуществом.
В январе Генпрокуратура направила в суд иск к мурманским рыбодобывающим компаниям Юрия Задворного.
В апреле столичный арбитраж постановил изъять в пользу государства активы хабаровского бизнесмена Андрея Айдарова за ущерб биоресурсам.
В прошлом году надзорное ведомство потребовало взыскать более 37 млрд рублей с контролирующих лиц приморского рыболовецкого колхоза «Восток-1».