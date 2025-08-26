У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.19 комментариев
Генпрокуратура потребовала от рыбколхоза 37,6 млрд рублей
Генпрокуратура взыскивала 37,6 млрд рублей вреда от рыбколхоза «Восток-1»
Иск о взыскании ущерба водным биоресурсам на сумму свыше 37,6 миллиарда рублей направлен к рыбколхозу «Восток-1» и его владельцам.
Генеральная прокуратура РФ подала в арбитражный суд Приморского края иск к АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и его контролирующим лицам, с требованием взыскать более 37,6 млрд рублей компенсации вреда водным биоресурсам, передает РИА «Новости».
Ответчиками указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, которые были или являются акционерами колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, а также еще четыре физических лица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин.
Кроме них, в списке ответчиков значатся три компании – корейские Oriental Pacific и Global Seafood Corporation, а также американская North Pacific Corporation. По утверждению прокуратуры, эти лица образовали группу с участием иностранных инвесторов и незаконно установили контроль над предприятием, которое имеет стратегическое значение для обороны и безопасности России.
В результате незаконной добычи рыбы и краба под фактическим иностранным контролем был причинен ущерб биоресурсам на сумму более 37,6 млрд рублей, которую истец требует взыскать с ответчиков солидарно. Иск был подан 25 августа, но к рассмотрению судом пока не принят.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать 17,4 млрд рублей с группы дальневосточных рыбопромышленников, включая Дмитрия Дремлюгу, за ущерб водным биоресурсам.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об усилении федерального контроля над рыболовством и введении постоянных рейдов. Жителя Херсонской области обвинили в незаконной добыче черноморской креветки, ущерб от которой оценивается более чем в 26,5 млн рублей.