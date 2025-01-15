Прокуратура Херсонской области направила в суд дело о незаконной добыче креветки

Прокуратура Генического района Херсонской области утвердила обвинительный акт в отношении 33-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо крупном размере.

Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками полиции.

Согласно материалам дознания, в июне 2024 года двое мужчин, используя лодку и запрещенные орудия ловли, в нарушение законодательства, добыли в акватории Азовского моря черноморскую креветку в местах нереста.

В результате их действий водным биоресурсам России был причинен ущерб в размере свыше 26,5 млн рублей. На основании этого прокуратурой подан иск о взыскании суммы ущерба с обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Генический районный суд Херсонской области для рассмотрения по существу. При этом дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, так как он находится в розыске.

В 2024 году жителя Лазовского района Приморья приговорили к штрафу 500 тыс. рублей и взысканию 3,7 млн рублей ущерба за незаконную заготовку красной икры на территории заповедника.