Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946 – 1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.0 комментариев
В Кремле оценили значение августовского путча для российской истории
Песков назвал августовский путч неотъемлемой частью истории России
События августа 1991 года остаются важным этапом развития государства, несмотря на различные оценки и трактовки в обществе, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил историческую роль событий августа 1991 года, передает РИА «Новости».
По его словам, попытка государственного переворота навсегда останется в летописи страны.
«Это часть нашей истории, кто-то трактует ее со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус, но это неотъемлемая часть истории нашей с вами страны», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.
20 августа исполняется 35 лет с момента создания Государственного комитета по чрезвычайному положению. Тогда члены ГКЧП попытались отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. В Москву ввели войска, однако противники комитета оказали сопротивление у Белого дома. Выступление было подавлено, а спустя несколько месяцев Советский Союз прекратил свое существование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале пресс-секретарь президента назвал фигуру Бориса Ельцина неотъемлемой частью истории страны.
Политолог Илья Гращенков ранее объяснил отношение элит 1990-х к первому президенту особым психологическим состоянием.