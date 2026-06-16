Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.23 комментария
Политолог объяснил смысл фразы о «трупе Ельцина»
Политолог Гращенков объяснил психологией элит фразу о мертвом Ельцине
Высказывание участвовавшего в президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году медиаменеджера Игоря Малашенко, который сказал, что он «предпочитал избрать труп Ельцина, чем живого Зюганова», объясняется психологией элит того времени, отметил политолог Илья Гращенков.
По словам Гращенкова, знаменитая фраза предвыборной кампании 1996 года иллюстрирует психологическое состояние истеблишмента того времени, передает «Lenta.ru».
«Фраза «труп Ельцина лучше живого Зюганова» не столько про медицинский диагноз, сколько про психологию элит того времени. Для значительной части новой собственности, всего медиа, чиновников, реформаторского крыла Зюганов воспринимался не как обычный оппонент, а как угроза ревизии всей постсоветской конструкции», – заявил политолог Илья Гращенков.
Эксперт подчеркнул, что подобные заявления свидетельствовали о превращении России в государство со слабыми институтами и огромными полномочиями президента. Поездка лидера КПРФ на Всемирный экономический форум в Давосе стала попыткой успокоить элиты, пообещав сохранить банки в частной собственности и национализировать лишь нефтяную отрасль.
Переизбрание Бориса Ельцина продемонстрировало, что политическая система страны базировалась на принципе «негативной легитимности», направленной против коммунистов. В первом туре Геннадий Зюганов получил 32,03% голосов, уступив действующему главе государства с минимальным отрывом. Во втором туре за лидера коммунистов проголосовали 40,31% избирателей, тогда как победитель набрал 53,82%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность фигуры Бориса Ельцина для истории страны.
Летом прошлого года делегаты съезда КПРФ переизбрали Геннадия Зюганова председателем Центрального комитета партии.
Ранее фотокорреспондент Юрий Феклистов раскрыл детали подготовки новогоднего обращения первого президента об уходе в отставку.