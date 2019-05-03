Иран не исключил развала ОПЕК

ОПЕК может «развалиться», заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Он предостерег членов ОПЕК от «односторонних действий» против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Shana.

Как указывает Reuters, речь в первую очередь идет о Саудовской Аравии, которая поддержала санкции США против Тегерана и решила увеличить в мае добычу нефти.

Иран подчеркнул, что входит в ОПЕК, пока это отвечает иранским интересам, но в случае угроз или попыток запугать Тегеран от ответа «воздерживаться не будет».

Об этом Зангане заявил по итогам встречи с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, который согласился с тем, что односторонние меры не принесут пользы. Баркиндо подчеркнул, что «ОПЕК всегда принимала меры коллективно».

Напомним, США хотят, чтобы Иран был полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью.