Кит Харрингтон попал в больницу после окончания «Игры престолов»

Кит Харрингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», вынужден лечиться в клинике от алкоголизма, так как он слишком тяжело переживал финал съемок.

Кит Харрингтон уже месяц проходит лечение в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут, сообщает издание Page Six, передает канал 360.

32-летний актер посещает психологические тренинги, ходит на поведенческую терапию и медитацию, чтобы справиться со стрессом и отрицательными эмоциями. За месяц лечения артисту пришлось заплатить 120 тыс. долларов, отмечает издание.

«Завершение «Игры престолов» действительно сильно подкосило Кита. <...> К нему пришло осознание – все, это конец. И в какой-то момент он перестал понимать, что делать дальше. В клинику Киту пришлось обратиться в основном из-за стресса истощения и алкоголя», – сказал друг актера.

Также все это время с ним находится его супруга и коллега по съемкам в сериале Роуз Лесли, исполнившая в «Игре престолов» роль Игрид.

Напомним, последний эпизод «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей; кроме того, около 10,7 млн американцев решили в понедельник 20 мая не ходить на работу, чтобы прийти в себя после финала телесериала.

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