«Единая Россия» сообщила о рекордном участии молодежи в партийных праймериз

В предварительном голосовании «Единой России» в 2019 году принимает участие рекордное число молодежи за все время проведения процедуры, сообщили в партии.

На участие в выборах в законодательные собрания и административные центры претендуют 1760 человек в возрасте до 35 лет. Это 38% от всех участников праймериз, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Это рекордное количество молодежи за все время проведения самой процедуры предварительного голосования. Среди регионов, где более половины участников – молодежь, – Республики Северная Осетия (Алания) и Калмыкия, Пензенская, Мурманская и Сахалинская области», – сказал председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов на селекторном совещании в ситуационном центре партии.

В отборе кандидатов на выборы депутатов в органы местного самоуправления участвуют около 11 тысяч человек до 35 лет. Больше всего таких участников в Краснодарском крае (5210 человек), Башкортостане (2002 человека) и Брянской области (728 человек).

Давыдов также сообщил, что с участниками активно работают наставники кадрового проекта «Единой России» «Политстартап».

Напомним, на 8 сентября в России намечен очередной Единый день голосования. Пройдут кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 18 субъектов федерации (16 прямых и 2 через голосование в парламенте и выборы депутатов законодательных органов в 13 субъектах РФ. При этом «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала о том, что вскоре изменится в процедуре голосования.