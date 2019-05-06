Элла Памфилова: Мы изучаем спрос на электронную систему голосования

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6 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета»

Пожар на борту случился из-за того, что пилоты не справились с лавиной технических отказовФото: sledcom.ru
Следствие озвучило основные версии крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево. Названа и причина гибели людей в этой авиакатастрофе, которая стала одной из самых смертельных за последние годы. Тем не менее вокруг трагедии возникают все новые споры. Эксперты в области авиации обозначили главные вопросы, которые еще требуют ответа. Подробности...
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Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Военнослужащие НАТО порой ведут себя в Прибалтике просто по-хамски – но местных жителей это не слишком смущаетФото: Сергей Степанов/РИА Новости
Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...

Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...

Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

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Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
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            Элла Памфилова: Мы изучаем спрос на электронную систему голосования

            Элла Памфилова признает: трудно совместить и тайну, и прозрачность электронного голосования   6 мая 2019, 18:10
            Фото: пресс-служба ЦИК
            Текст: Юрий Зайнашев

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            «Когда в 2016 году новый состав ЦИК только приступил к работе, был близкий к нулю уровень доверия к выборам. Нам очень тяжело пришлось преодолевать это укоренившееся недоверие. Конечно, мы достигли определенных успехов после президентской кампании, но это доверие очень легко потерять», – заявила газете ВЗГЛЯД глава ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала, как доверие к выборам повысит электронная демократия.

            В России почти незаметно начинается эпоха электронной демократии. Недавно Московская городская дума (МГД) приняла в первом чтении закон об электронном дистанционном голосовании. Впервые в истории страны он позволит голосовать по интернету, просто сидя с ноутбуком на коленях дома на диване. Выборы пройдут в сентябре в нескольких районах столицы – выбирать будут депутатов МГД.

            Ранее и Госдума приняла закон о «цифровых» избирательных участках. Хотя название схожее, имеется в виду другой формат голосования. Жители одного российского региона смогут дистанционно участвовать в региональных выборах у себя «на малой родине», если они в день выборов оказались, например, в Москве. Этот формат заменит прежние открепительные удостоверения. Оба эксперимента проходят под эгидой Центральной избирательной комиссии.

            Политиков на этом фоне больше всего волнует, повысится ли явка при таких новых формах и за кого, скорее всего, проголосуют «электронные избиратели». Кстати, надежды оппозиции на то, что более современные формы голосования непременно добавят голоса в ее копилку, пока не подтверждаются практикой. Например, механизм «Мобильного избирателя», который был использован ЦИКом в прошлом сентябре на выборах мэра Москвы, в итоге привел к тому, что победный процент Сергея Собянина тогда даже вырос. Прописанные в Москве дачники, которым дали возможность голосовать в Подмосковье и соседних областях, оказались настроены довольно лояльно, как отмечали эксперты.

            О том, что изменится в политической системе от перехода к электронной демократии, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

            ВЗГЛЯД: Элла Александровна, как известно, в Москве и Петербурге работает много людей из провинции. В большинстве своем это люди молодые, социально активные. Благодаря новшествам избирательной системы, в сентябре они впервые смогут участвовать из Москвы в своих региональных выборах, решать, кто у них дома станет губернатором. В какой степени это повлияет на итоги голосования?

            Элла Памфилова: Если эксперимент этого года окажется удачным, то через два года к выборам в Государственную думу мы планируем открыть минимум 5 000 цифровых участков, чтобы максимально охватить все регионы страны, исходя из принципа доступности.

            Несомненно, это будет влиять на итоги голосования, поскольку данная категория граждан более мобильна и активна, и она в меньшей степени подвержена какому бы то ни было внешнему давлению, включая административный ресурс. И в будущем, мы надеемся, цифровые участки будут способствовать расширению электоральных возможностей.

            Но пока тот эксперимент, который намечен на сентябрь, ограничен всего тридцатью специально оборудованными участками, и только в Москве. На них смогут проголосовать за «своих» губернаторов жители 16 регионов, которые в это время окажутся в Москве. 

            Мы проанализировали, сколько человек из этих регионов голосовало через систему «Мобильный избиратель» в Москве на президентских выборах, и это дает нам возможность примерно предположить, сколько людей может воспользоваться этим видом голосования на этот раз – на результаты выборов в целом это не может повлиять.

            Цель нынешнего эксперимента – максимально отработать все детали и процедуры, проанализировать все возможные аспекты и проблемы, тщательно отработать дальнейшие шаги, изучив спрос на данную систему голосования.

            ВЗГЛЯД: А как отразится на итогах выборов другой ваш эксперимент – появление дистанционного электронного голосования, когда голосовать можно сидя дома с ноутбуком? Многие ожидают, что заметно вырастет явка. Но вот в Эстонии, где уже давно голосуют через интернет, явка не сильно выросла.

            Э. П.: Здесь нет никакой прямой зависимости. Новый способ просто расширяет границы для тех, кто считает своим гражданским долгом участвовать в выборах, но у кого, в силу целого ряда уважительных причин, не всегда была такая возможность. То есть явка может в какой-то степени возрасти за счет тех, кто и раньше хотел голосовать, но не мог, а сейчас такая возможность появляется.

            Есть вероятность, что дополнительно подтянутся молодые избиратели.

            Но ЦИК может сделать процесс выборов только доступнее. А сделать выборы интереснее могут только сами кандидаты – своими программами, своими дебатами.

            ВЗГЛЯД: Через интернет, как считается, будет голосовать не только молодежь, но и инвалиды. Считается, что молодежь обычно настроена более оппозиционно, а инвалиды – более лояльно к правительству, поскольку получают пособия, а молодежь живет сама по себе. Как вы относитесь к этому постулату?

            Э. П.: Многие, особенно молодые люди, поневоле оказавшиеся в инвалидной коляске, интеллектуально продвинуты, сосредоточены на саморазвитии, обладают активной гражданской позицией. И придерживаются разных политических взглядов и пристрастий. Так же, как и пожилые маломобильные группы, которые с каждым днем все активнее «обживаются» в интернет-пространстве. Новые виды голосования позволяют всем им стать «мобильными» избирателями, независимо от лояльности или оппозиционного настроя.

            Партийно-политический ландшафт меняется не от формы голосования, а от того, какие морально-этические, социокультурные, экономические, экологические и иные процессы происходят в стране, насколько динамична общественно-политическая система.

            Не только в России, но и во всем мире партии все больше упираются в идеологический тупик. Проблемы в разных странах разные, а тенденция везде одна – партийные системы переживают глубочайший мировоззренческий кризис, поскольку оказались не в состоянии ответить на современные вызовы и запросы своих обществ.

            Нынешние «левые–правые» – полная противоположность прежним, традиционным. Часто консерватора сложно отличить от либерала, социалиста – от республиканца и так далее. Многие партии научились моментально менять «окрас» в зависимости от политической конъюнктуры, смешивая разные идеологические понятия в единый политический коктейль. И у людей это вызывает отторжение. Вот почему и явка зачастую не очень высокая, когда люди подозревают, что ими пытаются манипулировать.

            К примеру, партия заявляет, что борется против крупного капитала за права трудящихся. Но вот мы смотрим на социальный состав ее депутатского корпуса и диву даемся: где там рабочий, где там сельский труженик?! Как раз представители того самого крупного капитала...

            Но избиратели теперь сами смогут подробно узнавать все о партиях – благодаря новому информационному сервису «Партии» на сайте ЦИКа. И мы будем расширять эту работу в рамках нашей компетенции. Это в интересах избирателей, чтобы их не оболванивали, не завлекали всякими лукавыми лозунгами, за которыми ничего не стоит.

            ВЗГЛЯД: Еще предлагают собирать подписи за выдвижение кандидата тоже в электронном виде.

            Э. П.: Пока мы думаем над этим предложением, оцениваем все плюсы и минусы.  Ведь это не просто механический сбор подписей. Если ты грамотный политик, значит, ты используешь этот процесс максимально, прежде всего для общения с людьми, для популяризации своих идей. Да и цифровизация – не самоцель, а лишь современное средство, направленное на повышение качества системы жизнеобеспечения человека. По крайней мере – так должно быть.

            Президент нам задачу четко поставил – максимальная прозрачность избирательной системы для контроля со стороны общества. Только в этом случае она будет вызывать доверие у людей.

            Мы шаг за шагом и довольно быстро идем именно в этом направлении. Поэтому цифровизация важна, но она не должна превалировать над человеческим фактором. Для этого в том числе нам необходимо заботиться и о качестве собственных кадров, учить людей, защищать их, оберегать от административного и иного давления извне.

            Мы пытаемся создать внутри системы атмосферу доброжелательности и поощрения для добросовестных членов комиссий, но абсолютной непримиримости к нарушителям. Это первостепенная задача, а технологии пусть работают в качестве дополнения к этому.

            Когда в 2016 году новый состав ЦИК только приступил к работе, был близкий к нулю уровень доверия к выборам. Нам очень тяжело пришлось преодолевать это укоренившееся недоверие. Конечно, мы достигли определенных успехов после президентской кампании, но это доверие очень легко потерять, а завоевывать его надо каждый день, на выборах любого уровня.

            Ведь эти эксперименты с цифровыми участками и электронным голосованием тоже нацелены на повышение прозрачности избирательного процесса и укрепление доверия к нему.

            ВЗГЛЯД: Но возникнут другие проблемы? Например, как совместить и тайну, и прозрачность электронного голосования?

            Э. П.: Да, это фантастически сложная задача. Но мы не можем отставать от других стран – наоборот, должны сработать на опережение. Создать самую современную, безопасную систему голосования и при этом обеспечить максимальное доверие со стороны общества.

            При этом еще надо обязательно учитывать внешние факторы. Какая вокруг России будет международная обстановка? Важно учитывать? Важно. Какой будет политическая тенденция? Социально-экономическая? Культурный аспект? Эмоциональное состояние общества, настроения? Целый ряд внешних факторов могут затягиваться в тугой узел. Но избирательная система в любой ситуации, при любых раскладах должна быть устойчивой – как наша система ГАС «Выборы».

            ВЗГЛЯД: Это пока прогнозы. А пока кандидаты «по старинке» собирают бумажные подписи к выборам в сентябре. Вы недавно призвали власти регионов, где предстоят выборы, снизить муниципальный фильтр до пяти процентов. Есть ли от них уже ответная реакция?

            Э. П.: Надеюсь на положительную реакцию в ряде регионов. Мы направили письма с этим предложением. Они адресованы в законодательные собрания субъектов, где будут выборы в этом году, а также врио губернаторов. Мы окажем всю необходимую методологическую помощь. А дальше – как они решат.

            Из 16 регионов, где будут проходить выборы высшего должностного лица, в четырех проблема с фильтром уже решена – там он не выше пяти процентов. Остаются 12 регионов, в которых везде, кроме Санкт-Петербурга, вполне можно снизить фильтр до пяти процентов, в Санкт-Петербурге – до шести процентов. И это не будет противоречить норме федерального закона о том, что необходимо собрать подписи в 3/4 муниципальных образований.

            В Петербурге фильтр составляет десять процентов, но там нельзя просто снизить до пяти. Если собрать подписи в не менее чем 3/4 муниципальных образований города, то получается между пятью и шестью процентами подписей от числа всех муниципальных депутатов Петербурга. Поэтому мы городским властям будем рекомендовать снизить фильтр хотя бы до шести процентов.

            Мы не можем давить и принуждать, но мы должны показать, что есть такая возможность, что такой шаг повышает конкурентность, снижает возможность злоупотребления административным ресурсом, «оживляет» выборы. А от этого все только выиграют, и в первую очередь – наши избиратели.


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