Беглов: Нас объединяет любовь к Петербургу

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с заявлением на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по поводу выдвижения в губернаторы; в нем он заявил, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу.

«Всех нас, ленинградцев-петербуржцев, объединяет одно. Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Петербургу дает нам силы. Но приходит время, когда и нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него», – написал он в своем «ВКонтакте».

Беглов добавил, что проанализировал с командой все сложные точки.

«Мы разработали реальный план и стратегию развития Петербурга. Теперь я принял важное решение. Да, я буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Если вы поддержите меня, я обещаю сделать все, чтобы Петербург стал самым передовым городом не только в России, но и в Европе», – сказал он.

Ранее политолог Петр Кирьян прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принять участие в выборах.

«Знание болевых точек города и желание решить эти проблемы – главный стимул для Беглова побороться за пост губернатора», – сказал эксперт.