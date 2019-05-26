Беглов: Нас объединяет любовь к Петербургу

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26 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
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США устанавливают новые правила для курсов валют

В девальвации российской валюты США могут винить себя Фото: Ryan Remiorz/PA Images/ТАСС
Штаты вполне могут реализовать идею наказать другие страны за якобы манипулирование своими валютами. На самом деле, США сами являются главными махинаторами. В текущем ослаблении валют развивающихся стран виноваты именно американцы, которые нанесли удар под дых Huawei. А сколько раз российский рубль улетал в бездну под влиянием американских санкций?  Подробности...
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Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы

Фото: rk.gov.ru
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера, задержанные при конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года. Президент Украины Зеленский уже заявил, что возращение моряков способствовало бы началу диалога с Москвой. Но насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины? Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Россия и Конго сближаются по-военному

Армия Конго укрепит свою мощь за счет российских инструкторовФото: Goran Tomasevic/Reuters
Российские специалисты будут обслуживать в Конго военную технику, которую африканцы ранее купили у Москвы. Такова договоренность лидеров стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Африка находится в сфере интересов многих государств, почему же Конго решило укреплять сотрудничество именно с Россией? И каковы шансы того, что Браззавиль заинтересован в появлении в стране российской военной базы? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Беглов: Нас объединяет любовь к Петербургу

            26 мая 2019, 11:18

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с заявлением на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по поводу выдвижения в губернаторы; в нем он заявил, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу.

            «Всех нас, ленинградцев-петербуржцев, объединяет одно. Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Петербургу дает нам силы. Но приходит время, когда и нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него», – написал он в своем «ВКонтакте».

            Беглов добавил, что проанализировал с командой все сложные точки.

            «Мы разработали реальный план и стратегию развития Петербурга. Теперь я принял важное решение. Да, я буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Если вы поддержите меня, я обещаю сделать все, чтобы Петербург стал самым передовым городом не только в России, но и в Европе», – сказал он.

            Ранее политолог Петр Кирьян прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принять участие в выборах.

            «Знание болевых точек города и желание решить эти проблемы – главный стимул для Беглова побороться за пост губернатора», – сказал эксперт.


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