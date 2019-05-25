Эксперт объяснил желание Беглова участвовать в выборах губернатора

«По большому счету Беглов прошел через все болевые точки города, что логично. Если говорить об избрании на пост губернатора и городского главы, то вы не можете строить свою кампанию как политическую или гражданскую», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принять участие в выборах и решить болевые точки города.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что после объявления врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о намерении участвовать в предстоящих осенью губернаторских выборах ему придется столкнуться с конкуренцией «как минимум на этапе выдвижения».

«Город имеет разнообразное представительство политических сил в законодательном собрании и на муниципальном уровне. Явно не будет такого, что есть один фаворит, которому никто не захочет бросить вызов», – прогнозирует эксперт.

Что касается избирательной программы Беглова, то ранее он представил ее во время отчета перед законодательным собранием Петербурга о работе правительства за 2018 год. Как следует из программы «Умный город», к 2024 году не менее 70% горожан (сейчас 25%) будут получать государственные услуги в электронном виде. Также Беглов планирует начать создавать научные центры мирового уровня по математике и геномным исследованиям.

Кроме этого в городе начнется развитие центров компетенций Национальной технологической инициативы и цифровых платформ коллективного пользования уникальным оборудованием. Вдобавок появится система сопровождения стартапов и поддержки роста инновационных компаний.

Кирьян особо отметил намерение Беглова улучшить ситуацию с дорогами и в социальной сфере, сделать Петербург еще более удобным и привлекательным для туристов. «Эти заявки реализуются не за осень или зиму, а за время всего губернаторского срока», – сказал эксперт.

О том, что Беглов уже приступил к реализации обещанного, говорит серия отставок в коммунальной сфере и его решение увеличить закупки уборочной техники. Знание болевых точек города и желание решить эти проблемы – главный стимул для Беглова побороться за пост губернатора.

«По большому счету Беглов прошел через все болевые точки города, что логично. Если говорить об избрании на пост губернатора и городского главы, то вы не можете строить свою кампанию как политическую или гражданскую. У вас есть вполне ощутимый набор болевых точек, по которому, как минимум, нужно объяснить, что вы будете делать», – пояснил эксперт.

Петр Кирьян уверен, что Беглов сможет добиваться выделения денег из федерального бюджета на реализацию крупных городских проектов. В частности, ранее в СМИ просочилась информация о просьбе Беглова к председателю правительства Дмитрию Медведеву внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд рублей в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

«Вы всегда сможете сформировать программу и получить трансферт в региональный бюджет на целевые вещи. Это нужно правильно оформить и представить. Это как раз то, что потребуется, если Беглов станет губернатором и пойдет по своей программе. Если из заявленных приоритетов убрать вопросы, связанные со снижением дефицита и задолженности городского бюджета и вопросы социальной сферы, где можно навести порядок за счет высвобождающихся средств, то все остальное будет необходимо делать, привлекая то или иное финансирование под различные федеральные программы и региональные проекты. Беглов сможет это сделать. Он уже общался с Медведевым и предлагал конкретные проекты, решал в текущем периоде за счет прямого финансирования проблемы со школами. Не все можно сделать сейчас, но как это правильно проводить, у него есть стопроцентное представление», – подытожил Петр Кирьян.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу на встрече с общественностью Курортного района Петербурга Беглов пообещал принять участие в предстоящих выборах главы города. Так он ответил на слова одного участника встречи. «Я принимаю ваше предложение», – ответил врио губернатора.

Беглов отметил, что провел большую работу со своей новой командой, выявил болевые точки города, и теперь у него есть стратегия по улучшению жизни горожан и экономики Петербурга.