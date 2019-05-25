Беглов согласился участвовать в выборах главы Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет принимать участие в выборах главы города.

На встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга один из присутствующих предложил врио губернатора участвовать в выборах, передает ТАСС.

«Я принимаю ваше предложение», – ответил врио губернатора.

Общаясь с журналистами после этого, Беглов еще раз подтвердил свое решение: «Я сказал да, мы идем на выборы».

Он также отметил, что провел большую работу со своей новой командой, выявил болевые точки города, и теперь у него есть стратегия по улучшению жизни горожан и экономики Петербурга.

Ранее члены Общественной палаты предложили Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

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