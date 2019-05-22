ОП предложила Беглову выдвинуть кандидатуру на выборах губернатора Петербурга

Члены Общественной палаты предложили Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Санкт-Петербурга, заявил председатель комиссии Общественной палаты Александр Ватагин.

«Чуть более трех месяцев осталось до единого дня голосования, когда мы должны выбрать губернатора Cеверной столицы. Нам всем предстоит ответить на вопрос, каким мы видим будущее родного города. Уровень взаимодействия Общественной палаты и правительства Петербурга за последние полгода приобрел совершенно иное качество. И это результат новой политики, реализуемой действующим главой Петербурга», – заявил Ватагин, слова которого приводит «Петербургский дневник».

По словам Ватагина, за последние полгода он часто встречался Бегловым. «На каждой из этих встреч он демонстрировал исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы. Но самое главное для нас – это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», – подчеркнул Ватагин.

Отчет Беглова о работе правительства, который он озвучил 15 мая в стенах Мариинского дворца перед депутатами, еще больше укрепил членов совета Общественной палаты в своем выборе. Как пояснил председатель комиссии Общественной палаты, все векторы развития, которые обозначил глава города, они поддерживают.

«Она отличается ясностью, четкостью и последовательностью. Санкт-Петербург должен стать современным комфортным городом, в котором удобно жить и работать. В связи с вышесказанным Совет Общественной палаты на своем заседании единогласно выступил за то, чтобы предложить Александру Дмитриевичу Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга», – заявил Ватагин

Соответствующее обращение уже направлено главе города.

«Уверены, что в своем решении мы выражаем мнение большинства горожан и призываем петербуржцев поддержать нашу инициативу», – заключил совет Общественной палаты.

Ранее эксперты отметили целеустремленность Беглова. «Александра Беглова отличает многолетний опыт административной работы – как на региональном, так и на федеральном уровне. Такой бэкраунд помог врио стать одним из наиболее эффективных региональных лоббистов и получить личную поддержку первых лиц государства по целому ряду значимых направлений», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященному врио губернатора Санкт-Петербурга.

В то же время политолог Алексей Мартынов, комментируя стратегию развития города, которую представил Беглов, заявил, что врио губернатора Санкт-Петербурга в короткие сроки удалось «расшевелить чиновничье болото среднего звена», в котором тонули самые перспективные инициативы.

Политолог Дмитрий Гусев также заявил газете ВЗГЛЯД, что «Беглов уже привлек много инвестиций в город, потому что у него есть связи, ресурсы и понимание, как это делать». Гусев уверен, что Александр Беглов сможет совершить в Санкт-Петербурге экономический рывок и сделать город лучшим в России по ключевым показателям развития.