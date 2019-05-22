ОП предложила Беглову выдвинуть кандидатуру на выборах губернатора Петербурга

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22 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Китай приготовил США редкоземельный удар

У Китая есть чем ответить США на удар по HuaweiФото: Jason Lee/Reuters
Пекин готовит ответный удар Вашингтону на фоне эскалации торговой войны и истории с Huawei. Эксперты полагают, что Пекин вынет из рукава припрятанный козырь – свое господство на мировом рынке редкоземельных металлов. Под ударом окажется вся высокотехнологичная отрасль США, в том числе бизнес Илона Маска и яблочный мир Apple. Выиграть в этой войне сможет тот, кто в ней не участвует, а именно Россия.  Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде ДепардьеФото: Станислав Красильников/ТАСС
Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
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Как довести главу Пентагона до самоубийства

Джеймс Форрестол убеждал президента Гарри Трумэна, что от СССР исходит смертельная угроза для АмерикиФото: Byron Rollins/AP/ТАСС
Министр обороны США накладывает на себя руки с криком «Русские идут!». Этот образ из мечтаний наиболее воинственных патриотов Рунета был почти что воплощен в 1949 году и подарил нам один из самых устойчивых мифов о временах холодной войны. История гибели Джеймса Форрестола уникальна в своем роде и по-прежнему полна загадок с хештегами #КГБ, #ЦРУ и #НЛО.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Является ли Россия империей

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
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            ОП предложила Беглову выдвинуть кандидатуру на выборах губернатора Петербурга

            22 мая 2019, 13:21

            Текст: Алина Назарова

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            Члены Общественной палаты предложили Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Санкт-Петербурга, заявил председатель комиссии Общественной палаты Александр Ватагин.

            «Чуть более трех месяцев осталось до единого дня голосования, когда мы должны выбрать губернатора Cеверной столицы. Нам всем предстоит ответить на вопрос, каким мы видим будущее родного города. Уровень взаимодействия Общественной палаты и правительства Петербурга за последние полгода приобрел совершенно иное качество. И это результат новой политики, реализуемой действующим главой Петербурга», – заявил Ватагин, слова которого приводит «Петербургский дневник».

            По словам Ватагина, за последние полгода он часто встречался Бегловым. «На каждой из этих встреч он демонстрировал исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы. Но самое главное для нас – это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», – подчеркнул Ватагин.

            Отчет Беглова о работе правительства, который он озвучил 15 мая в стенах Мариинского дворца перед депутатами, еще больше укрепил членов совета Общественной палаты в своем выборе. Как пояснил председатель комиссии Общественной палаты, все векторы развития, которые обозначил глава города, они поддерживают.

            «Она отличается ясностью, четкостью и последовательностью. Санкт-Петербург должен стать современным комфортным городом, в котором удобно жить и работать. В связи с вышесказанным Совет Общественной палаты на своем заседании единогласно выступил за то, чтобы предложить Александру Дмитриевичу Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга», – заявил Ватагин

            Соответствующее обращение уже направлено главе города.

            «Уверены, что в своем решении мы выражаем мнение большинства горожан и призываем петербуржцев поддержать нашу инициативу», – заключил совет Общественной палаты.

            Ранее эксперты отметили целеустремленность Беглова. «Александра Беглова отличает многолетний опыт административной работы – как на региональном, так и на федеральном уровне. Такой бэкраунд помог врио стать одним из наиболее эффективных региональных лоббистов и получить личную поддержку первых лиц государства по целому ряду значимых направлений», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященному врио губернатора Санкт-Петербурга.

            В то же время политолог Алексей Мартынов, комментируя стратегию развития города, которую представил Беглов, заявил, что врио губернатора Санкт-Петербурга в короткие сроки удалось «расшевелить чиновничье болото среднего звена», в котором тонули самые перспективные инициативы.

            Политолог Дмитрий Гусев также заявил газете ВЗГЛЯД, что «Беглов уже привлек много инвестиций в город, потому что у него есть связи, ресурсы и понимание, как это делать». Гусев уверен, что Александр Беглов сможет совершить в Санкт-Петербурге экономический рывок и сделать город лучшим в России по ключевым показателям развития.


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