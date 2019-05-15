Эксперт: От Беглова ожидают экономического рывка в Санкт-Петербурге

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16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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Кладбище случайных людей

Дометий Завольский, историк-архивист
Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против». Подробности...
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Мы промотали свою Космическую Русь

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Так странно меняется все вокруг. Поколение уже сменилось. Думали, его не интересует ничего, кроме новых айфонов, а оно смотрит в космос, восхищенно следит за Илоном Маском, снова мечтает о космических полетах. Подробности...
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    Какие самолеты самые безопасные

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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Эксперт: От Беглова ожидают экономического рывка в Санкт-Петербурге

               15 мая 2019, 17:31
            Фото: Михаил Метцель/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            «Беглов уже привлек много инвестиций в город. Потому что у него есть связи, ресурсы и понимание, как это делать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Он уверен, что Александр Беглов сможет совершить в Санкт-Петербурге экономический рывок и сделать город лучшим в России по ключевым показателям развития.

            Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отмечает, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ставит для себя в сфере экономики огромную сверхзадачу: вернуть городу былое величие, совершить политику экономического рывка. По мнению эксперта, подобная задача вполне решаема.

            «Это – привлечение денег в городской бюджет через федеральные дотации и субсидии. Беглов уже привлек много инвестиций в город. Потому что у него есть связи, ресурсы и понимание, как это делать», – отметил Гусев.

            В среду Беглов, выступая в заксобрании города с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства и губернатора за 2018 год, поставил задачу: правительству Санкт-Петербурга необходимо обеспечить ежегодный рост инвестиций в основной капитал на уровне 6% для обеспечения роста валового регионального продукта (ВРП) на 4,5% в год.

            Беглов подчеркнул, что в экономике города существует проблема низких темпов роста ВРП и вложений в основной капитал в Санкт-Петербурге.

            «Необходимо переломить этот тренд, выйти на ежегодный рост экономики не менее 4,5%. Для этого инвестиции должны прибавлять как минимум 6% в год. Надо самим поддерживать предпринимательскую инициативу, улучшать деловой климат», – цитирует Беглова ТАСС.

            За предстоящие 4-5 лет нужно выйти на бездефицитный бюджет. Профицит бюджета Санкт-Петербурга по итогам 2018 года уже составил 10 млрд рублей. Доходы составили 579,7 млрд рублей, расходы – 569,6 млрд рублей. При этом 15% бюджета города должны вкладываться в развитие, считает Беглов. По ключевым показателям развития Петербург должен вновь стал лучшим в России.

            Новый инвестиционный цикл, как обещает Беглов, будет запущен с помощью федерального софинансирования и привлечения ресурсов крупнейших российских компаний.

            По оценке Дмитрия Гусева, Беглов всерьез настроен на увеличение инвестиций, готов создать условия, чтобы люди хотели открывать в городе бизнес. Политолог отмечает, что для привлечения инвестиций существует набор стандартных инструментов, с которыми Беглов хорошо знаком. «У Беглова лично есть такие возможности в Петербурге», – подчеркивает собеседник.

            Одно из направлений работы, обозначенных Бегловым – развитие сферы туризма. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что к 2023 году объем услуг в сфере туризма в городе увеличится до 35 млрд рублей. «Культура Петербурга, его история и современность привлекают множество туристов. В прошлом году наш город посетили более восьми миллионов человек. Планируем, что туристический поток продолжит расти, и к 2023 году объем услуг в этой сфере увеличится до 35 млрд рублей», – сказал Беглов, выступая в заксобрании.

            По данным городского комитета по развитию туризма, в случае достижения такого показателя объем услуг вырастет примерно на 7,5 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета, сейчас этот показатель составляет 27,5 млрд рублей.

            Дмитрий Гусев, оценивая предложения Беглова по развитию экономики Северной столицы указал на важность методов экономии – чтобы город жил «по средствам». В качестве умения экономить Гусев рассказал об опыте немецкого миллионера, с которым он хорошо знаком.

            «Он, будучи миллионером, раз в неделю летает в командировку. Ему надо доехать от дома до аэропорта и вернуться через два дня. У него есть три варианта добраться до аэропорта: за 70 евро доехать на такси или за 50 евро, с учетом стоимости бензина и парковки, доехать на своей машине. Но он едет за 16 евро на каршеринговой машине. Правда ему надо дойти до этой машины километр, а потом еще от парковки дойти до аэропорта. Но он экономит таким образом примерно 200 евро в месяц. И будучи богатым человеком, он идет на это. И если Беглову удастся научить питерских чиновников обращаться с бюджетом также по-немецки, а я думаю, что это возможно, то будет очень здорово и Санкт-Петербург быстро почувствует результаты», – подытожил Гусев.


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