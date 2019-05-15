Эксперт: От Беглова ожидают экономического рывка в Санкт-Петербурге

«Беглов уже привлек много инвестиций в город. Потому что у него есть связи, ресурсы и понимание, как это делать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Он уверен, что Александр Беглов сможет совершить в Санкт-Петербурге экономический рывок и сделать город лучшим в России по ключевым показателям развития.

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отмечает, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ставит для себя в сфере экономики огромную сверхзадачу: вернуть городу былое величие, совершить политику экономического рывка. По мнению эксперта, подобная задача вполне решаема.

«Это – привлечение денег в городской бюджет через федеральные дотации и субсидии. Беглов уже привлек много инвестиций в город. Потому что у него есть связи, ресурсы и понимание, как это делать», – отметил Гусев.

В среду Беглов, выступая в заксобрании города с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства и губернатора за 2018 год, поставил задачу: правительству Санкт-Петербурга необходимо обеспечить ежегодный рост инвестиций в основной капитал на уровне 6% для обеспечения роста валового регионального продукта (ВРП) на 4,5% в год.

Беглов подчеркнул, что в экономике города существует проблема низких темпов роста ВРП и вложений в основной капитал в Санкт-Петербурге.

«Необходимо переломить этот тренд, выйти на ежегодный рост экономики не менее 4,5%. Для этого инвестиции должны прибавлять как минимум 6% в год. Надо самим поддерживать предпринимательскую инициативу, улучшать деловой климат», – цитирует Беглова ТАСС.

За предстоящие 4-5 лет нужно выйти на бездефицитный бюджет. Профицит бюджета Санкт-Петербурга по итогам 2018 года уже составил 10 млрд рублей. Доходы составили 579,7 млрд рублей, расходы – 569,6 млрд рублей. При этом 15% бюджета города должны вкладываться в развитие, считает Беглов. По ключевым показателям развития Петербург должен вновь стал лучшим в России.

Новый инвестиционный цикл, как обещает Беглов, будет запущен с помощью федерального софинансирования и привлечения ресурсов крупнейших российских компаний.

По оценке Дмитрия Гусева, Беглов всерьез настроен на увеличение инвестиций, готов создать условия, чтобы люди хотели открывать в городе бизнес. Политолог отмечает, что для привлечения инвестиций существует набор стандартных инструментов, с которыми Беглов хорошо знаком. «У Беглова лично есть такие возможности в Петербурге», – подчеркивает собеседник.

Одно из направлений работы, обозначенных Бегловым – развитие сферы туризма. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что к 2023 году объем услуг в сфере туризма в городе увеличится до 35 млрд рублей. «Культура Петербурга, его история и современность привлекают множество туристов. В прошлом году наш город посетили более восьми миллионов человек. Планируем, что туристический поток продолжит расти, и к 2023 году объем услуг в этой сфере увеличится до 35 млрд рублей», – сказал Беглов, выступая в заксобрании.

По данным городского комитета по развитию туризма, в случае достижения такого показателя объем услуг вырастет примерно на 7,5 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета, сейчас этот показатель составляет 27,5 млрд рублей.

Дмитрий Гусев, оценивая предложения Беглова по развитию экономики Северной столицы указал на важность методов экономии – чтобы город жил «по средствам». В качестве умения экономить Гусев рассказал об опыте немецкого миллионера, с которым он хорошо знаком.

«Он, будучи миллионером, раз в неделю летает в командировку. Ему надо доехать от дома до аэропорта и вернуться через два дня. У него есть три варианта добраться до аэропорта: за 70 евро доехать на такси или за 50 евро, с учетом стоимости бензина и парковки, доехать на своей машине. Но он едет за 16 евро на каршеринговой машине. Правда ему надо дойти до этой машины километр, а потом еще от парковки дойти до аэропорта. Но он экономит таким образом примерно 200 евро в месяц. И будучи богатым человеком, он идет на это. И если Беглову удастся научить питерских чиновников обращаться с бюджетом также по-немецки, а я думаю, что это возможно, то будет очень здорово и Санкт-Петербург быстро почувствует результаты», – подытожил Гусев.