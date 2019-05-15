Эксперт: Беглову удалось заложить в стратегию развития Петербурга верные направления

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16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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Кладбище случайных людей

Дометий Завольский, историк-архивист
Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против». Подробности...
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Мы промотали свою Космическую Русь

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Так странно меняется все вокруг. Поколение уже сменилось. Думали, его не интересует ничего, кроме новых айфонов, а оно смотрит в космос, восхищенно следит за Илоном Маском, снова мечтает о космических полетах. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

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          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

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            Эксперт: Беглову удалось заложить в стратегию развития Петербурга верные направления

            15 мая 2019, 19:35

            Текст: Олег Исайченко

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            Врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в короткие сроки удалось «расшевелить чиновничье болото среднего звена», в котором тонули самые перспективные инициативы, отметил политолог Алексей Мартынов, комментируя стратегию развития города, которую в среду представил Беглов.

            «Беглову удалось «заложить в стратегию развития города очень правильные направления, ориентированные именно на людей», – отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии порталу Ruposters.

            Напомним, в среду Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом правительства в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Врио губернатора Северной столицы представил стратегию развития города сразу по нескольким направлениям, выделив четыре приоритета: комфортный, социальный, открытый и умный город. 

            «Беглов представил комплексный план развития с учетом современных технологий, возможностей и ориентированный именно на людей, на петербуржцев и гостей, – отмечает Алексей Мартынов. – Я бы выделил отдельно блок «комфортный город», который с учетом нюансов, особенностей, традиций Петербурга поможет создать комфортную городскую среду».

            В частности, как сообщает питерский портал 78.ru, в этом году город планирует серьезно обновить парк снегоуборочных машин. «Минувшая зима вскрыла системные проблемы в обслужи­ва­нии города, – констатировал Беглов на заседании заксобрания. – Природные аномалии наложились на хроническое недо­фи­­нанси­рование отрасли. Не хва­та­ет специа­листов, уборочной и ком­мунальной техники. В этом году мы закупим 471 ма­шину на сумму три миллиарда руб­лей». Кроме того, для борьбы с наледью на кровлях домов (речь идет о крышах двух тысяч домов) планируется реализовать технологию «холодный чердак».

            Беглов также рассказал о развитии петербургского метрополитена: до 2032 года построят 29 новых станций, ежегодно на эти цели планируется выделить по 30 млрд рублей.

            Кроме того, врио губернатора рассказал о приоритетах в городском благоустройстве. Как сообщает портал «Санкт-Петербург», в 2019 году в городе благоустроят 66 внутриквартальных пространств, в скверах и парках города создадут 48 рекреационных зон, где можно будет заниматься спортом и отдыхать. Кроме того, приведут в порядок 357 дворов и создадут 400 новых детских площадок.

            «Из всего озвученного Александром Бегловым сегодня хочется отметить инфраструктурные проекты, транспортные системы, так называемый единый транспортный каркас города, – отметил политолог Алексей Мартынов. – Это похоже на московский опыт, но не в плане, чтобы было как в Москве, а просто – качество на соответствующем уровне».

            По мнению Мартынова, Беглов успешно разрушает многолетний стереотип о том, что в Петербурге невозможно ничего обновить, включая старые коммуникации и памятники.

            Добавим, что в приоритетах – поддержка не только культурного наследия Петербурга, но и актуальных видов искусств. «Правительство города поддержит формирование музейных и арт-кварталов. Будем продвигать новаторские проекты в авангардных видах искус­ства, создавать для них экспериментальные площадки», – цитирует Беглова портал 78.ru.

            Врио руководителя города сообщил, что в 2019 году будет готов проект реконструкции двух бывших площадок завода «Арсенал», где появится арт-пространство театрального объединения «Открытая сцена». Также Беглов упомянул скорое открытие школы и детского театра при Академии танца Бориса Эйфмана на Введенской улице.

            «Беглову уже как минимум удалось расшевелить питерское чиновничье болото среднего звена – то место, где тонули многие позитивные инициативы, – резюмирует Алексей Мартынов. – Понятно, что невозможно за полгода говорить о принципиальных изменениях. Но направления заложены. К сожалению, Питеру как-то раньше не везло с руководителями. А теперь наконец повезло».


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