Беглов обозначил четыре стратегических линии развития Петербурга

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20 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Третья мировая начнется с «веерных» отключений

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Приказал Минфин США Цукербергу – хлоп – и нет Фейсбука и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все iPadы и Маки. А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...

Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...

Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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            Беглов обозначил четыре стратегических линии развития Петербурга

               15 мая 2019, 13:57
            Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

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            Расходы на благоустройство Санкт-Петербурга в 2019 году вырастут на 2,5 млрд рублей – до 4 млрд рублей; комфортный город – одно из четырех стратегических направлений в развитии Северной столицы, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

            «Губернаторской поправкой уже были добавлены 2,5 млрд рублей на повышение качества городской среды. Общий объем расходов на эти цели увеличился до 4 млрд рублей», – сказал Беглов, выступая в Законодательном собрании города.

            Он добавил, что комфортный город – одно из четырех стратегических направлений в развитии Петербурга, и отметил, что авральный подход решения этих вопросов неприемлем, необходима системная, комплексная работа, передает ТАСС.

            «По предложению горожан начнется реконструкция двух береговых линий набережной реки Карповки и Ивановского карьера. Там появятся пешеходные и велосипедные маршруты. В этом году в городе будет благоустроено 66 внутриквартальных пространств, в скверах и парках появятся 48 новых территорий, где можно будет отдохнуть, провести досуг, заняться спортом», – сказал врио губернатора.

            Кроме того, совместно с органами местного самоуправления планируется привести в порядок 357 дворов и организовать 400 новых детских площадок. «Приоритетом для нас является сбережение истории, исторического центра Петербурга. Совместно с «Почтой России» начинается модернизация территории Первой Адмиралтейской части, между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара. С привлечением внебюджетных средств стартовал проект по созданию общественного пространства на месте бывших оранжерей Таврического сада», – добавил Беглов.

            Кроме того, по словам главы города, совместно с Газпромом продолжится формирование «Спортивной мили» вдоль Южной дороги в Приморском парке Победы. Начнется также благоустройство Большого проспекта Петроградской стороны. Как отметил Беглов, правительство города намерено в том числе поддержать формирование музейных и арт-кварталов.

            Также Беглов заявил, что для решения насущных проблем городу необходимо, чтобы власть была открытой, а ее решения – прозрачными. «Преобразить Петербург мы можем только объединившись», – приводит его слова ФАН.

            Беглов назвал чрезвычайно важным выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. «Мы должны обеспечить уровень социальных гарантий населения», – призвал он.

            Врио губернатора сообщил, что индексация тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге летом будет ниже, чем планировалось. По его словам, это стало возможным в результате проверок и оптимизации работы с теплоснабжающими организациями.

            «Жители справедливо говорят, тарифы на услуги ЖКХ растут. Мы начали проверку снабжающих организаций, уже выявили необоснованные затраты, устраняем лишних посредников. Эти меры должны привести к тому, что летом индексация тарифов на услуги ЖКХ на газ, воду, электроэнергию, тепло будет ниже, чем планировалось», – сказал Беглов.

            Он признал, что «сегодня городское хозяйство Санкт-Петербурга находится не в самом лучшем состоянии». В частности, Беглов указал на высокий процент износа сетей. «Общий уровень износа сетей по итогам прошлого года составил почти 45%. Мы добавили в бюджет текущего года 2,5 млрд рублей на реконструкцию сетей, но этого ресурса недостаточно, его необходимо наращивать. Объем ремонта сетей нужно увеличить с 200 км в год до 320 км», – сказал врио губернатора.


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