Кандидаты в президенты Литвы высказались об отношении к России

Экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните, которые вышли во второй тур президентских выборов в Литве, рассказали, что думают об отношениях с Россией.

Науседа выступил против «слишком резкой полемики» с Москвой. Он подчеркнул, что нельзя «закрыть все двери с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Шимоните «не видит никаких причин для того, чтобы менять курс в отношениях с Россией, потому что в ней ничего не изменилось». Однако «в более широком плане» Литве «придется готовиться к переговорам с Россией в будущем».

В первом туре Науседа набрал 30,94% голосов избирателей, Шимоните – 31,13% (разница – 5 тыс. 323 голоса).

Выборы пройдут в воскресенье.

Одновременно граждане избирают депутатов Европарламента.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как политики Литвы предают живущих в России сограждан.