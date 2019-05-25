Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Как глава МИД Испании строит карьеру на критике России

Жозеп Боррель повел себя по отношению к России крайне циничноФото: Javier Barbancho/Reuters
И. о. министра иностранных дел Испании заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Его слова выглядят тем более парадоксально, что совсем недавно он поругался из-за России с госсекретарем США. Означает ли это, что Испания вдруг настроилась на конфронтацию с нашей страной – и какое отношение к этому заявлению имеют выборы в Европарламент? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»

               25 мая 2019, 11:28
            Фото: vladtime.ru
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Итоги спецвыпуска телешоу «Голос. Дети» вызвали бурную реакцию в Сети: часть пользователей поддержала решение признать всех участников побелителями, другие же приняли такой финал крайне негативно, усмотрев даже попытку Первого канала откупиться перед юными исполнителями.

            Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта – это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».

            «Я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами», – добавил он.

            «Танцую в честь всех победителей», – написала в Instagram певица Светлана Лобода, которая входит в число наставников на шоу.

            «Чудесный концерт получился. Спасибо, Первый, за правильное решение! Хорошо, что всем детям дали спеть – все финалисты должны иметь возможность спеть все подготовленные песни», – написала в официальном Facebook-аккаунте шоу «Голос. Дети» пользовательница Светлана Светлова.

            «Я плакала от радости! Спасибо за прекрасное и логическое завершение этого сезона «Голос. Дети»! Все финалисты великолепны!», – присоединилась к ней зрительница Фания Мелиева.

            Другие же пользователи отнеслись к итогам телешоу крайне негативно.

            «Омерзительно. Думают, что замели грязные следы. Всех уравняли, и выглядит это как жалкая подачка», – считает Alyna27019445.

            «Нужно было аннулировать голоса и присудить победу казахскому мальчику (Ержану Максиму – прим. ВЗГЛЯД), как в спорте, отобрали медаль получил ее кто второй», – считает pleonckina1.

            «Конечно руководству Первого канала нужно было как-то исправлять сложившуюся ситуацию, вот они и решили раскошелиться, подарив всем финалистам по 1 млн рублей  и запись сингла. Наверное, поступили так, как бы извиняясь перед детьми, которые оказались в центре взрослого скандала», – написала Natalia71895601.

            Ранее телеведущий Иван Урган заявил, что история с итогами шоу «Голос. Дети» завершилась «на доброй ноте».

            Напомним, итоги шоу «Голос. Дети» вызывали широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Зрители усомнились в достоверности результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.

            Первый канал начал проверку результатов, а после аннулировал их, так как на голосование было оказано внешнее воздействие: сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

            Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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