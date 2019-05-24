Разработчик представил новый бронеавтомобиль для спецназа Росгвардии

В подмосковной Балашихе впервые показали бронеавтомобиль «Горец-ССН», разработанный для Росгвардии. Машину доставили на выставку научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов РФ» прямо с конвейера завода-производителя.

«Главное предназначение – защитить людей от поражения и выполнить поставленные задачи. Машина создана по требованию Росгвардии и пока в единственном экземпляре», – сообщил первый заместитель гендиректора разработчика автомобиля ОКБ «Техника» Александр Елисеев, передает ТАСС.

Отмечается, что машина оснащена прямоугольными бойницами нового образца в количестве, достаточном для ведения широкого обстрела. По периметру бронеавтомобиля размещены видеокамеры, также в машине имеется отсек для хранения и перевозки экипировки. Автомобиль оборудовали противоминным полом, распашными дверями сзади и по бортам и люками на случай эвакуации экипажа. Кроме того, на крыше машины имеются приспособления для установки пулемета Калашникова или автоматического гранатомета. «Горец-СНН» произведен на базе шасси «Камаз»-5350 и имеет двигатель мощностью 285 л/с. Запас хода автомобиля рассчитан на 1 тыс. километров. Сообщается, что машина может вместить до 12 бойцов.

Как сообщил Елисеев, представители Росгвардии остались довольны новинкой, и после выставки опытный экземпляр отправится в спецподразделение Росгвардии.

В прошлом году Минобороны получило опытную партию бронеавтомобилей «Волк».

Ранее Минобороны пообещало удвоить число новейшей техники на форуме «Армия-2019».