Первый корабль авианосной группы ВМС США вошел в Персидский залив

Американский ракетный эсминец «Мэйсон» из состава авианосной ударной группы ВМС США на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Тегераном вошел в акваторию Персидского залива, сообщила пресс-служба Военно-морского института Соединенных Штатов (USNI).

«Mason не столкнулся с какими-либо опасными действиями на море со стороны других вооруженных сил в этом районе», – сообщили пресс-службе USNI представители ВМС США, передает «Интерфакс».

Остальные корабли авианосной ударной группы ВМС США, в том числе атомный авианосец «Авраам Линкольн», который возглавляет ее, а также ракетный крейсер «Лейте Галф» и ракетные эсминцы «Бейнбридж» и «Нитце», находятся к востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе.

Не исключено, что в ближайшее время они проследуют в Персидский залив за эсминцем «Мэйсон».

На прошлой неделе в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Туда же направилась авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов. 20 мая глава Белого дома Дональд Трамп предрек «официальный конец» Ирана. Однако уже 22 мая глава Пентагона заявил, что США не собираются воевать с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовятся к войне с Ираном. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны.

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