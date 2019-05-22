США открестились от намерений воевать с Ираном

Американские силы не собираются воевать с Ираном, но США намерены защищать свои интересы на Ближнем Востоке, заявил и.о. министра обороны США Патрик Шанахан.

По его словам, «речь идет не о войне», Вашингтон «не собирается воевать». Шанахан утверждает, что «речь идет о защите» американских интересов в регионе «и проведении миссий», передает РИА «Новости».

Шанахан заявил, что США уделяют особое внимание сдерживанию Ирана и предотвращению возможных «просчетов» с его стороны. Он заверил, что США «не хотят эскалации», передает ТАСС.

Госсекретарь Майк Помпео не стал комментировать возможность прямых переговоров США и Ирана, но дал понять, что такие каналы коммуникаций между странами могут быть. По его словам, американская сторона «ведет умную игру».

Напомним, Шанахан заявил, что США заставили Тегеран воздержаться от нанесения ударов по американским силам в регионе.