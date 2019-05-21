Пентагон заявил о предотвращении ударов Ирана по американцам

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон смог заставить Тегеран воздержаться от нанесения ударов по американским силам в регионе.

«Я думаю, что предпринятые нами шаги были очень предусмотрительными, мы заблокировали возможность осуществления [Ираном] атак на американцев, и это очень важно. Я бы сказал, что уровень угрозы остается высоким, и наша задача – добиться того, чтобы иранцы не допустили просчета», – заявил Шанахан, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

8 мая Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.

Президент России Владимир Путин объяснял, почему Ирану не надо выходить из ядерной сделки.