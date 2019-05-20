Трамп предрек «официальный конец» Ирана

Если Тегеран решится на борьбу против США, то это станет «официальным концом Ирана», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

«Если Иран хочет драться, это будет его официальным концом, – заявил президент США в Twitter. – Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!».

Напомним, по сообщениям СМИ, некоторые представители администрации Трампа якобы уверены, что Иран готовится развязать войну с Соединенными Штатами.