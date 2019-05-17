Белый дом заподозрил Иран в подготовке к нанесению удара по США

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа якобы уверены, что Иран готовится развязать войну с Соединенными Штатами.

Источники издания утверждают, что в администрации Трампа по-разному интерпретируют заявления Тегерана о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации, передает ТАСС.

Так, среди представителей американской администрации бытует мнение, что «Иран планирует или планировал нанести удар первым».

По другой версии, основанной на данных американской разведки, власти Ирана были уверены, что США развяжут полномасштабный военный конфликт, и готовились к ответу.

Накануне ракетные эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США «Макфол» и «Гонсалес» вошли в Персидский залив. Ранее США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу.

Напомним, во вторник верховный лидер Ирана заявил, что войны с США не будет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях блокировки Ираном Ормузского пролива и угрозе начала большой войны. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три сценария войны США против Ирана.