Верховный лидер Ирана заявил, что войны с США не будет

Во вторник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что между Ираном и США войны не будет.

«Никакой войны не будет. Иранский народ выбрал путь сопротивления», – сказал он в эфире в ходе встречи с представителями властей.

Хамение добавил, что Соединенные Штаты пытаются ослабить Иран. Он отказался от переговоров на темы ракетного вооружения и влияния Тегерана в регионе. По словам верховного лидера, переговоры с нынешней американской администрацией принесли бы только вред, пишет «Интерфакс».

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию, опубликованную New York Times, о переброске 120 тыс. американских солдат для войны с Ираном.

Напомним, в начале мая помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Америка послала «ясный и однозначный сигнал иранскому режиму», направив ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков. Позже авианосную ударную группу у берегов Ирана решили усилить за счет переброски десантного корабля-дока USS «Арлингтон» (Arlington) и батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.