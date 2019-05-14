Трамп опроверг переброску 120 тыс. американских солдат для войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал фальшивкой сообщение американских СМИ о намерениях Вашингтона направить на Ближний Восток 120 тыс. своих военнослужащих из-за конфликта с Ираном.

«Я думаю, что это сфабрикованная новость. Конечно, я мог бы пойти на такой шаг, но мы этого пока не планировали. Надеюсь, что нам не придется это планировать, а если бы нам пришлось, то мы бы послали гораздо больше военных», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Напомним, ранее New York Times сообщила, что США собрались направить против Ирана 120 тыс. военных в случае, если Тегеран ускорит разработку ядерного оружия или атакует силы Соединенных Штатов.

В начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана.