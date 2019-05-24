Зеленский отменил кадровые указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко о кадровых изменениях в национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

«Отменить Указ президента Украины от 4 мая 2019 № 186 «Об освобождении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», – говорится в документе.

Также указом Зеленский постановил отменить указ Порошенко от 4 мая 2019 года № 187 «О назначении В. Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

Напомним, 4 мая Порошенко подписал указ об увольнении Артеменко с должности члена нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Артеменко ранее критиковали из-за давления на СМИ и ущемления свободы слова. Он занимал должность главы нацсовета с 2014 года.

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